O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom lançou nesta sexta-feira (23), a pedra fundamental para a construção da sede do Instituto Previdenciário de Rio Branco (RBPrev). A obra será construída com recursos próprios, no valor de cerca de 15 milhões de reais.

De acordo com o prefeito o prédio significa a realização de um sonho de todos os aposentados.

-Os aposentados precisam da tua casa, o que é a tua casa? É exatamente a sede do instituto que os representa, que os paga. Eu tenho certeza absoluta que essa obra além de gerar emprego e renda, é uma obra autossustentável economicamente, pois eles vão deixar de pagar o aluguel que já pagavam – disse.

O prédio será construído ao lado do mercado Francisco Marinheiro, no bairro Estação Experimental. O presidente da instituição, Osvaldo Carrasco, diz que o prédio será moderno, imponente e vai gerar renda para a instituição.

(…)

O secretário de Infraestrutura do município, Cid Ferreira, informou que o prazo de conclusão da obra é de 12 meses.

“Dentro do cronograma de execução, está previsto 12 meses, conhecendo o nosso estado, a nossa região, rogo a Deus que esse verão também seja, tão prolongado quanto foi, o inverno. Nessas condições, acreditamos que a empresa consegue, ao fazer a parte de estrutura, que figura o restante da obra, aí a gente entrega dentro do prazo”, concluiu.