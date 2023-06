Senador Petecão

-Participei, no sábado (24), junto com o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, do mutirão da saúde e da entrega de 17 beneficiadoras de arroz, no valor de R$ 300 mil, fruto de emendas parlamentares de minha autoria.

Os equipamentos serão de grande valia e irão ajudar muito os pequenos produtores rurais das comunidades Chora Menino e Filipinas.

