by JLab – Na história do Brasil, a construção de uma imagem política nem sempre se baseou em fatos concretos, mas sim em artifícios simbólicos e discursos sedutores. Ao analisarmos a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, não podemos deixar de notar uma característica marcante: sua tendência a distorcer os fatos, mesmo quando se coloca como vítima.

Bolsonaro manifestou sua indignação perante a imprensa, alegando que esta estaria tentando vinculá-lo ao caso do submarino desaparecido no Oceano Atlântico…