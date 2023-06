Aleac – A caravana da Aleac concluiu antes das 10 da manhã desta sexta feira (30), a primeira etapa da visita técnica as obras de recuperação da Br 364. Convidados pela Assembleia Legislativa, a governadora em exercício Mailza Assis, deputados federais, representantes de Federações e outras entidades, estão percorrendo os 672 km entre a capital e o vale do Juruá para acompanharem os serviços de revitalização da rodovia.

Coordenados pelo superintendente do DNIT/AC, Ricardo Araújo, o presidente da casa, Luiz Gonzaga e o primeiro secretário NicolauJúnior, fizeram a primeira parada no km 54, onde uma frente de serviço executa o tapa buracos.

No local Ricardo Araújo explicou que as obras estão sob a responsabilidade de seis empresas e que o DNIT vai aplicar cerca de R$ 200 milhões na operação.

Luiz Gonzaga elogiou a qualidade do serviço e disse está otimista que até o final do verão a 364 esteja oferecendo boas condições de tráfego.

Nicolau Júnior destacou o empenho do DNIT em acompanhar de perto a execução dos serviços e agradeceu pela presença de todos que integram a comitiva.

De lá a caravana seguiu para Sena Madureira onde foi recebida pelo prefeito Mazinho Serafim que ofertou um café da manhã. O comboio segue agora para a ponte do Purus, em Manoel Urbano, onde vai acontecer outra parada técnica para que o DNIT mostre um trecho totalmente recuperado da rodovia.

Na chegada ao Purus, deputados dizem estar otimistas com obras na 364

Nem era 11H e a caravana da ALEAC que saiu 7H da manhã de Rio Branco já havia chegado a ponte do Purus, distante 223 km da capital. O comboio parou para que o DNIT apresentasse a tecnologia aplicada no trecho, recuperado há mais de três anos e que continua intacto.

Os deputados estaduais que integram a comitiva se mostraram otimista com o que viram ao longo do trecho percorrido e apostaram na revitalização da estrada até o fim do verão deste ano.

André Vale, presidente da Comissão de Transportes da ALEAC , falou que essa visita técnica era o momento que o legislativo esperava para ver in loco o trabalho que vem sendo feito na rodovia. Luiz Gonzaga, presidente da Casa e Nicolau Junior, primeiro secretário, ratificaram as palavras do colega e agradeceram publicamente a participação dos demais deputados, da bancada federal e da governadora em exercício, Mailza Assis. Do Purus o comboio vai percorrer mais 140 até Feijó, onde o prefeito Kiefer Cavalcante vai recepção o grupo. Depois do almoço, a caravana pega novamente a estrada em direção a Cruzeiro do Sul, onde a estimativa é chegar por volta das 18H.

