Nova unidade, localizada no Shopping Via Verde, em Rio Branco, faz parte da estratégia de expansão da marca, que pretende abrir até 15 novas lojas no Brasil em 2023

Na sexta-feira,30, a Youcom, marca de moda e lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., inaugura sua primeira loja no estado do Acre.

A unidade, localizada no Shopping Via Verde, em Rio Branco, tem uma área total de 232m² e conta com um investimento de R$ 2 milhões.

Esta é a quarta loja da marca inaugurada em 2023. As demais foram em Bauru (SP), Niterói (RJ) e Teresina (PI).

(…)