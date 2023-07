METRÓPOLES – O velório do ex-ministro Sepúlveda Pertence será no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir das 10h desta segunda-feira (3/7). Já o sepultamento será às 16h30 no Cemitério Campo Esperança – Ala dos Pioneiros, em Brasília. Pertence, de 85 anos, morreu na madrugada deste domingo (2/7). O jurista estava internado desde 19 de junho no Hospital Sírio-Libanês, na capital federal, e sofreu falência múltipla dos órgãos.

