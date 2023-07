Deputado Edvaldo Magalhães pôs hoje os pingos nos is, durante discurso na tribuna da Aleac, na história de luta pela manutenção da BR-364 no Acre….

São cinco minutos que precisam ser assistidos e apreendidos por aqueles que contribuíram, por convicção e mesmo sem querer, para que a principal rodovia do Acre, ficasse quatro anos – o tempo de Bolsonaro na presidência – abandonada e a população do interior do Acre – do Bujari em diante, entregue à própria sorte…

Sobre o senador Alan Rick, no GM(Grifo Meu)…após o vídeo…primeiro veja abaixo…

Grifo Meu: Alan Rick, hoje senador, votou contra a PEC da Transição proposta por Lula, que tirou o Brasil do criminoso teto de gastos, que impedia investimentos em saúde, educação e infra-estrutura, como as rodovias federais…

…Agora, BR-364 entrou no restrito time das obras do PAC-3 e seus recursos não serão contingenciados….a rodovia acreana receberá investimentos para reconstrução e manutenção durante todo o mandato do presidente Lula…

Grifo meu 2: então, quando o senador Alan Rick vier com lorota sobre a BR-364, vocês já sabem o que dizer…, né??!!!

E pra finalizar…: O melhor da Caravana pela BR-364…

J R Braña B.