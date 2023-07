JLab – Madrinha Júlia Gregório da Silva, zeladora espiritual, nasceu em Açu, no Rio Grande do Norte, em 1933. Hoje, dona Júlia vive no seringal Céu do Mapiá, Amazonas.

Atendida pelo serviço de saúde do Acre, foi levada para Rio Branco.

PS: Seu hinário ‘O convite’ encanta corações, convidando à entrega, confiança e fé.

PS¹: Créditos/vídeo: repórter Coelho, por meia hora…

Em tempo: o helicóptero do governo, antes, exibia a estrela do Acre…vermelha…por bizarrice política, típica dos toscos…o emblema foi retirado…

