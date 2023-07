by JLab – Madrinha Júlia seguiu hoje(5) para Rio Branco-Acre, realizar exames médicos…

Dona Júlia Gregório da Silva, zeladora espiritual, nasceu em Açu, no Rio Grande do Norte, em 1933. Hoje, Madrinha Júlia vive no seringal Céu do Mapiá, Amazonas.

Seu hinário ‘O convite’ encanta corações, convidando à entrega, confiança e fé.

PS: Créditos/vídeo: repórter Coelho, por meia hora…

PS¹: Estrelão, como é conhecido o helicóptero.