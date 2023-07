by JLab – Na era da comunicação, somos testemunhas da condição jovem em constante mutação. As transformações ocorrem em ritmo acelerado, trazendo consigo um comprometimento político que não pode ser ignorado e que supera o simples conflito de gerações. Compartilho os versos fundamentais que talvez reflitam as angústias da alma dos jovens, especialmente brasileiros. Embora transpareça minha desenvoltura, estas breves linhas são atualíssimas.

Versos fundamentais

Minha dor é perceber

Que apesar de termos feito tudo o que fizemos

Ainda somos os mesmos e vivemos

Ainda somos os mesmos e vivemos

Como os nossos pais🎶(Belchior)

Essa constatação, para alguns, pode parecer um fato incontestável, transmitindo ao leitor a tristeza, a angústia e o tormento, obstante minha observação e discordância. Identifico-me com esta trama e não me afasto destes contrastes. Tal proximidade me permite transmitir escrever algo.

É oportuno resgatar o pensamento do educador Paulo Freire e superarmos a mera narrativa do conflito de gerações e a promover uma compreensão mais profunda dessa condição em mutação. Em outras palavras, a educação deve se engajar ativamente na narrativa pessoal, social, cultural e psicológica de cada jovem, compreendendo, valorizando as complexidades e os contrastes, mas sempre possibilitando espaços e atividades onde os corpos se encontrem e troquem experiências, através das danças, grêmios, concursos, esportes, bandas, etc.

Num período de mudanças constantes, a comunicação desempenha um papel fundamental. Reconheço o comprometimento político que essa mudança acarreta e desejo que possamos romper certas amarras, abraçando a esperança de um presente transformador.

