Do governador Eduardo Paes, sobre reunião do PL com a participação do ex-presidente Bolsonaro….um primitivo derrotado nas urnas pelo povo brasileiro.

-Que coisa impressionante. Quer cercear o direito do sujeito fazer o melhor para o Brasil e por seu Estado só por birra política. Pior, acha que apoio significa ser dono da posição de quem está com a responsabilidade de conduzir um Estado complexo como São Paulo. São cenas autoritárias e primitivas de quem teve a chance de fazer e não fez. Tenho minhas discordâncias em relação aos tratamento aos grandes municípios na reforma mas isso não pode impedir que ela seja votada. Parabéns presidente @ArthurLira_ pela energia em avançar e minha solidariedade ao governador @tarcisiogdf eleito pelo povo de São Paulo para defender seu Estado e não ser empregadinho de ninguém. O interesse público sempre à frente!

Grifo meu: o PL, boa parte desse partido, representa o passado, o fundamentalismo político…é a extrema-direita indecente e que não faz outra coisa, senão tentar impedir o governo de governar e avançar com as coisas no país…percebam que o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, é desrespeitado por apoiar a Reforma Tributária…que não está completa, precisa de mais…mas é o possível de agora devido à correlação de forças na Câmara…por isso, aprovar a Reforma Tributária agora é um primeiro passo…unificar esse tema é muito difícil num país complexo como o Brasil

