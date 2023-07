Em uma busca por um olhar mais profundo, a filosofia da educação desempenha um papel de extrema relevância. Não se trata apenas de um conjunto de princípios e objetivos a serem seguidos ou de uma teoria geral que apenas sistematiza resultados. Sua verdadeira função é bem mais intensa e crítica.

A filosofia da educação atua como um guia reflexivo e crítico, acompanhando ativamente a atividade educacional. Busca explicitar os fundamentos que norteiam o processo de ensino e aprendizagem, esclarecendo a tarefa dos educadores e a contribuição das diversas disciplinas pedagógicas envolvidas. Além disso, visa avaliar o significado das soluções escolhidas, analisando seus impactos e desdobramentos.

Nas palavras do educador brasileiro Dermeval Saviani, desta maneira, ação pedagógica se torna mais coerente, lúcida e justa, resgatando sua essência mais humana.

Nesse contexto, ao se reconhecer as múltiplas influências culturais que compõem a identidade brasileira, a escola deverá ir além do ensino de conteúdos acadêmicos, pois ela é o principal ambiente socializador entre crianças e jovens, considerando que é onde ficam a maioria do tempo. A escola é o ambiente de maior diversidade cultural e deverá promover a cooperação, abordagens interdisciplinares, concursos de literatura, salas jogos, eventos musicais, concursos de misses, esportes, teatro, pintura, tecnologia, feiras de ciências…

É possível vislumbrar uma educação mais significativa e efetiva, em que as escolhas pedagógicas são embasadas em uma análise cuidadosa e crítica. Dessa forma, a educação cumpre missão de formar cidadãos capazes de pensar de forma autônoma, criativa e crítica, contribuindo para uma sociedade mais justa e equilibrada.

Em síntese, ao se adotar uma abordagem filosófica que reflita profundamente sobre os objetivos da educação brasileira, é preciso também, eleger a formação dos educadores e o currículo, como prioridades. Paulo Freire nos ensina que a educação deverá ser um instrumento de transformação social…

