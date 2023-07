UOL – Dois prédios de um conjunto residencial desabaram na manhã de hoje no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. Pelo menos 11 vítimas foram soterradas, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O que aconteceu? Um prédio desabou totalmente e outro parcialmente no Conjunto Beira Mar, por volta das 6h35, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros.