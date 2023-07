Dep Edvaldo Magahães, do PCdoB

-O nosso ofício, assinado por todos os deputados, encaminhado à Vinci Aeroports mostrando a necessidade da adequação no horário de fechamento da pista do Aeroporto de Cruzeiro do Sul teve uma resposta positiva. A Vinci vai recuperar a pista das 5 da manhã às 13 horas. Esse horário sugerido por nós não prejudica a aviação regional, importante para as populações dos municípios do Acre e de parte do Amazonas que dependem do Aeroporto. Uma vitória de quem mais precisa, o nosso povo!

Dep Edvaldo

(…)

