(…)

GdA – A primeira parcela do décimo terceiro salário, será paga na folha de julho, no dia 28. O valor de mais de R$ 121 milhões, que somados aos R$ 399 milhões previstos no pagamento do mês, chega aproximadamente a R$ 520 milhões que serão injetados na economia do estado.

-Esses recursos cairão na conta dos servidores antecedendo a Expoacre, e irão movimentar a economia do nosso estado”, declarou o goverandor Gladson Cameli.

(…)