O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, na terça-feira (11), a aprovação, pelo Plenário, do projeto de lei (PL 2.617/2023), que cria o Programa Escola em Tempo Integral. A proposta permite à União financiar a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica, por meio de transferências para estados e municípios. Em sua opinião, quanto mais dinheiro for destinado à educação, mais tempo os alunos poderão permanecer nas instituições. Com isso, quem ganha e se fortalece é a própria sociedade.(…)

— Os exemplos estão aí para aqueles que duvidam. Todos os países que tiveram crescimento econômico e social foram aqueles que primaram por investir o máximo que puderam em educação pública de qualidade. A prova disso, é que, na maioria dos países desenvolvidos, as crianças e os adolescentes ficam na escola em tempo integral. Aqui no Brasil, também temos todas as condições materiais, intelectuais e financeiras para investirmos em nossas crianças, que representam o futuro de nossa nação. De modo que não apenas apoio, como também parabenizo o governo federal por essa brilhante iniciativa — declarou senador Petecão

