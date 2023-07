O ‘Correio Braziliense’ publicou nesta segunda a história da primeira música de João Donato, que foi para o seu primeiro amor…

João Donato era elegância e boas memórias nos palcos.

Uma das lembranças mais deliciosas de ouvir, foi revelada durante show no Clube do Choro, em 1º de junho de 2022, ao homenagear um amor de infância.

-A primeira música que fiz foi para a namorada de escola, a Nini – disse o músico.

Nos poucos versos daquela canção já estava traçada a grandeza de João Donato para a música brasileira:

-Não posso viver sem Nini, não posso viver sem amor – cantava com a voz inconfundível.

Regina Lino, filha de Nini Lino, fala sobre essa amizade de infância.

-João Donato, por volta dos 7 anos, fez a primeira composição de sua vida em homenagem a minha mãe. Ele mal conseguia alcançar os pedais do piano, que existia na sala da casa em que morava com os seus pais em Rio Branco, no Acre. Eles brincavam na calçada, quando ele chamou minha mãe, sua prima Dirce Fecury e começou a tocar de improviso a valsa Nini – destaca.

João e Nini se encontraram no Clube do Choro, durante uma das turnês do artista. Ele sussurrou para ela:

-Nini, você sempre foi minha musa inspiradora – conta Regina.

Nini está com 89 anos e “teve a sorte de ser o amor inocente de João e o amor eterno de meu pai, Ruy Lino”, acrescenta Regina.

Grifo meu: e a música mais linda de João Donato, pra mim, é Vento No Canavial…, que você vai ouvir nesse show abaixo, no Rio Montreux Festival Jazz.

J R Braña B.