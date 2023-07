A convite do Centro de Mídias Barão de Itararé, oestadoacre vai participar no final da tarde desta terça de uma live que contará com a participação do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), Paulo Pimenta.

Como os navegantes sabem, oestadoacre.com – o próprio – faz parte das mídias contra-hegemônicas no Acre e no Brasil.

oestadoacre não perderia essa oportunidade de falar com o ministro-chefe da secretaria de comunicação do governo Lula nunca….não sei se deixarão eu fazer uma intervenção/pergunta ao ministro…mas vou tentar…

J R Braña B.