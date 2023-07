O Brasil vive um momento singular e muito favorável. Tudo indica que haverá um novo superávit comercial recorde neste ano, mas como ele será consequência de um volume maior de vendas para outros países (em vez de preços elevados), isso beneficia o país sem pressionar a inflação, como aconteceu muito no passado.

(…)

A manchete do jornal O Globo de hoje, assinada pelos jornalistas Vinicius Neder e Carolina Nalin, aponta que a soma das vendas a outros países do agronegócio e do petróleo deve levar a balança comercial a atingir US$ 65 bilhões de saldo positivo até o final do ano, o terceiro recorde anual consecutivo.

(…)

Fonte: Miriam Leitão, jornal O Globo

Em tempo: mais investimentos em infraestrutura, educação e inovação, além de políticas fiscais e monetárias adequadas. É o Brasil, caminhando…

by JLab