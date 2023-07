Na noite desta quinta-feira (20), a Prefeitura de Mossoró inicia a 2ª edição do “Mossoró Sal & Luz”. O evento este ano é realizado na Estação das Artes, localizada na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró, e terá 3 dias de apresentações. A iniciativa fomenta a cultura gospel, reafirmando a valorização e o compromisso do município com a arte e cultura em seus diversos segmentos.

Fonte: Prefeitura de Mossoró – RN