Em tempo: O senador reconheceu o erro e se desculpou pelo ocorrido com atendente da Latam. No entanto, os serviços prestados por essas companhias, continuarão péssimos. Que tal brigar para valer com as companhias aéreas, senador? Que desrespeitam não, apenas, vossa excelência, mas a toda população acreana. Extravios materiais, preços caríssimos, atrasos e perca de voos estão entre os problemas mais comuns.

by JLab