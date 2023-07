Neste v√≠deo da s√©rie IBGE Explica, voc√™ ir√° conhecer dois √≠ndices essenciais para entender o que √© infla√ß√£o e como ela √© medida no Brasil. Calculado mensalmente pelo IBGE, o IPCA (√ćndice Nacional de Pre√ßos ao Consumidor Amplo) √© o √≠ndice oficial de infla√ß√£o brasileiro, sendo uma das principais refer√™ncias para reajustes, rendimento de investimentos e an√°lises econ√īmicas. Mas como medimos a varia√ß√£o de pre√ßos no pa√≠s, e que tipos de bens de consumo entram no c√°lculo? Confira essas informa√ß√Ķes no v√≠deo e comente caso tenha alguma d√ļvida ou sugest√£o de novos conte√ļdos. N√£o deixe tamb√©m de curtir, compartilhar e se inscrever no canal! Assim podemos continuar a contribuir com a sua educa√ß√£o financeira e a promover a cidadania!

Fonte: IBGE