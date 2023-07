A popularidade da rede chinesa TikTok, a despeito dos questionamentos de autoridades norte-americanas e europeias quanto ao sigilo de dados, se consolidou no mundo no ano passado.

A rede chinesa teve 672 milhões de downloads em celulares, liderando o ranking de redes sociais mais baixadas em 2022, segundo levantamento da plataforma de dados Genuine Impact.

No entanto, a Meta, somados os downloads do Instagram, Facebook e WhatsApp, é a empresa que ainda domina o ecossistema das redes sociais ao redor do mundo.

Ranking das redes socias mais baixadas, em 2022