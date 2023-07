Os sistemas e plataformas abaixo não serão impactados e, portanto, continuarão funcionando:

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI);

Sistema Nacional de Transplantes (SNT);

Rede nacional de Dados em Saúde (RNDS;

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);

e-SUS APS;

Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (SEI);

Sistema de Regulação (SISREG);

Sistema de Registro de Notificações (e-SUS Notifica);

Sistema de Informações Ambulatoriais de Saúde (SIA);

Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH);

Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (SISREF);

Sistemas de Disseminação e Tabulação de Dados em Saúde (TABNET e TABWIN);

Conecte SUS.

O Datasus reforça a importância do envolvimento dos gestores de sistemas de informação em realizarem um planejamento e organização prévia, com envio de comunicação e orientações aos usuários, possibilitando fluidez no atendimento do SUS, e minimizando o impacto durante o período de manutenção.

Contamos ainda com a colaboração do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) na disseminação da informação aos gestores municipais, por meio da ampla rede de colaboradores vinculada ao Conselho.

Para esclarecer dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Central de Serviços, disponível através do telefone 0800-941-3050. Além disso, também é possível utilizar o Disk Saúde, no 136, opção 8.

Fonte: DATASUS