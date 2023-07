Na manhã deste sábado, 22 de junho, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que será no dia 05 de novembro de 2023, domingo.

Confira a lista abaixo:

Telemedicina no Brasil;

Alimentação saudável nas escolas brasileiras;

Aumento de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Os desafios para diminuir crimes ligados à orientação sexual;

Descarte irregular de lixo em aterro sanitário no Brasil;

Valorização do trabalho voluntário;

Importunação sexual infantil;

Turismo sustentável;

Impactos da pandemia de covid-19 na educação;

A indústria e o meio ambiente;

Os desafios da inclusão da terceira idade na educação;

Minimização do garimpo ilegal na Amazônia;

Violência infantil;

Novas tecnologias e inteligência artificial (consequências);

Políticas públicas na segurança em escolas e universidades;

Etarismo;

Demência digital;

Déficit populacional e mobilidade urbana;

Identificação de pessoas desaparecidas;

Consumo exagerado;

Cobertura e importância do esquema vacinal;

Etarismo;

Saneamento básico;

Homofobia;

Educação financeira;

Trabalho escravo;

Segurança digital para a primeira idade (infância);

Cutura da repetência na educação do Brasil;

ACERTOS NAS EDIÇÕES ANTERIORES DO ENEM:

Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2018, a prova de redação abordou sobre a ‘Manipulação do Comportamento do Usuário no Controle de Dados na Internet‘, o Portal Nacional da Educação deu uma dica sobre o assunto e recomendou a leitura do decreto da LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014, que se refere ao Marco Civil da Internet promovida pela ex-presidenta Dilma Rousseff em 2014, a palavra chave utilizada na publicação era ‘tecnologia‘.

Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2019, a prova de redação abordou sobre a ‘Democratização do acesso ao cinema no Brasil‘, o Portal Nacional da Educação fez uma contagem regressiva com o escudo do capitão américa.

Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2020, a prova de redação abordou sobre o ‘Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira‘, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas para a prova de redação e o eixo temático ‘saúde mental‘ estava fazendo parte das apostas do tema.

Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2021, a prova de redação abordou sobre a ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil‘, o professor Paulinho Kuririn (credenciado ao Portal Nacional da Educação) acertou o eixo temático da prova de redação (assista o vídeo oficial), sobre ‘cidadania‘.

Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2022, a prova de redação abordou sobre os ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil‘, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas para a prova de redação e o eixo temático ’a questão da valorização dos povos indígenas no Brasil‘ estava fazendo parte das apostas do tema para o Enem 2022.

Mais de dez mil avaliadores vão corrigir redações do Enem 2023:

De acordo com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos (Crebraspe) da Universidade de Brasília (UnB), o consórcio recebeu 1.459 inscrições para a supervisão dos corretores e 10.775 inscrições para corretores.