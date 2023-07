Memória Rádio MEC: Em homenagem aos 100 Anos da primeira emissora do Brasil, ouvintes da Rádio MEC poderão matar as saudades de séries, produções e apresentadores que fizeram a história da Rádio MEC nos últimos anos. As séries contemplam dramaturgia, literatura, música clássica e popular, veiculadas em nossa emissora da década de 1970 até hoje. No programa de hoje você confere o programa “MPB 100 ao vivo” de Ricardo Cravo Albin. Neste programa os Anos 50 da música, Johnny Alf e Dóris Monteiro.

Fonte: Rádio MEC