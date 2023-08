PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Planejamento (Seplan), Neiva Tessinari, cumpre agenda na cidade de Belém (PA), participando do Diálogos Amazônicos, que acontece entre os dias 4 e 6 de agosto. Durante o Fórum das Cidades Amazônicas, o gestor da capital realizou uma apresentação sobre o estado do Acre para mostrar a potencialidade da região.

“Pude apresentar no Fórum as experiências que temos da área ambiental. Estou muito feliz porque fomos muito bem atendidos. Acredito que é através da educação que vamos conseguir realmente fazer o verdadeiro desenvolvimento sustentável em nossa região”, destacou.

O evento promovido pela prefeitura da capital paraense propõe debates sobre a dimensão urbana da Amazônia com o objetivo de promover políticas públicas e fortalecer o protagonismo dos municípios na urbanização sustentável da região.

O prefeito de Rio Branco se reuniu, ainda, com o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues e com o secretário de Planejamento Claudio Alberto Castelo Branco, para alinharem sobre as diretrizes do encontro que busca reunir as lideranças municipais do Brasil e do mundo para um ciclo de debates de políticas de desenvolvimento sustentável da Amazônia. A reunião tem participação de representantes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que fortalecem a importância do debate sobre a Amazônia sustentável.