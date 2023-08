Durante o evento de lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal no Palácio do Planalto, na tarde desta quarta-feira (02), o ministro da Pesca e Aquicultura (MPA), André de Paula, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, assinaram um acordo que institui o projeto “Ciência das Marés” e o protocolo de intenções para ampliação do programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal concedendo bolsas de estudos a jovens estudantes que elaborarem pesquisas dedicadas à pesca.

Pesquisadora e estudante do ensino médio, Ítala Cristine de Souza, de Caraíbas, em Minas Gerais, destacou a importância do incentivo ao estudo para o desenvolvimento local. “Hoje é um dia de muita alegria onde celebramos o lançamento do Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal cujo objetivo é apoiar com bolsas de estudo jovens de comunidades pesqueiras”, celebrou.

Conforme o MPA, o protocolo busca envolver jovens, estudantes e pesquisadores provenientes de comunidades pesqueiras a fim de incentivar a pesquisa e o conhecimento científico sobre as práticas de pesca artesanais e garantir a sustentabilidade dos recursos utilizados.

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, ressaltou a importância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de assinar o decreto sobre o Jovem da Pesca Artesanal para o crescimento econômico da comunidade pesqueira. “O decreto vai dar mais oportunidades e fortalecendo jovens estudantes do Ensino Médio das escolas públicas provenientes da pesca artesanal”, disse.

“Eles vão receber bolsas de estudos para fazer pesquisas voltadas à pesca artesanal. Neste primeiro momento serão mais de mil jovens e queremos multiplicar esse número nos próximos três anos. Para isso contamos com as fundações estaduais e com a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação”, enfatizou o ministro.

A ministra Luciana Santos destacou que esta é uma política pública transversal e de extrema relevância para o combate à fome e o desenvolvimento do país. “Com essas bolsas e ações de incentivo à pesquisa nós somamos esforços com o Ministério da Pesca e Aquicultura para o enriquecimento do país”, reforçou. As bolsas serão oferecidas por meio de edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs).

Fonte: Ministério da Pesca e Pecuária / Ministério da Ciência e Tecnologia