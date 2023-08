O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inauguram a Infovia 01, em Santarém (PA), levando conectividade para cerca de 3 milhões de brasileiros. A solenidade ocorre na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Rua Vera Paz, s/n, Bairro Salé, a partir das 10h no horário local (e de Brasília) da próxima segunda-feira (7).

A Infovia 01 faz parte do Programa Norte Conectado e está ligando Santarém (PA) a Manaus (AM) por meio de 1,1 km de cabo de fibra óptica implantado no leito dos rios amazônicos. Esta Infovia também leva conectividade para as cidades de Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa, no Pará; e Parintins, Urucurituba, Itacoatiara e Autazes, no Amazonas. O Programa conta, no total, com oito Infovias que irão atender 59 municípios nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

No mesmo local, haverá uma visita ao Navio Hospital Escola Abaré que realiza atendimento clínico e odontológico em comunidades ribeirinhas do rio Tapajós. O navio terá um Ponto de Inclusão Digital (PID) com cinco computadores doados pelo Ministério das Comunicações (MCom) para a capacitação digital dos moradores das comunidades.

SERVIÇO

Inauguração da Infovia 01 – Programa Norte Conectado

Data: 7 de agosto (segunda-feira)

Hora: 10h (de Brasília)

Local: Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) – Praia da Sudam. Rua Vera Paz, s/n, Bairro Salé, Santarém (PA)

Fonte: Ministério das Comunicações