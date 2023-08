Contribuir para a recuperação de áreas degradadas, a mitigação dos efeitos de mudança do clima, a conservação ambiental, bem como para a segurança alimentar e a justiça socioambiental. Essas são algumas premissas do acordo a ser assinado pelo ministro Wellington Dias, às 10h, em Belém (PA), nesta sexta-feira (04.08). A ação tem olhar especial às áreas do Programa Bolsa Verde.

A parceria é composta pelos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). As pastas atuarão conjuntamente na promoção da inclusão produtiva de famílias que vivem em áreas como reservas extrativistas, projetos de assentamento, territórios quilombolas e áreas da União, principalmente, na região amazônica. Em maioria, são localidades contempladas pelo Programa Bolsa Verde, coordenado pelo MMA.

O Bolsa Verde foi criado em 2011, mas interrompido nos últimos anos. A iniciativa beneficia as famílias com o repasse de recursos por seus esforços de conservação ambiental. A partir de uma compreensão ampla do desenvolvimento sustentável, o Bolsa Verde alia o combate à pobreza ao cuidado com o meio ambiente. Para fazer parte do programa, a família deve estar inscrita no Cadastro Único.

A assinatura do acordo interministerial será realizada no contexto do Diálogos Amazônicos, que segue até o próximo domingo (6), no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, na capital paraense. O evento pretende reunir mais de 10 mil pessoas, que participarão das plenárias e atividades organizadas por movimentos sociais, entidades e organismos governamentais brasileiros e de outros países que integram a região amazônica.

Serviço:

No Pará, ministro firma acordo para a inclusão produtiva de famílias que vivem em áreas contempladas pelo Programa Bolsa Verde

Data: sexta-feira (04.08.2023)

Horário: 10h

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Avenida Dr. Freitas, s/n Marco, Belém (PA)

19h00 – Evento de Abertura Diálogos Amazônicos

Endereço: Avenida Dr. Freitas, s/n Marco – Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Belém/PA

_______________________________________

Participação do ministro Wellington Dias no Diálogos Amazônicos

Data: 05/08/2023 (Sábado)

Horário: 09h00 – Plenária II (Saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional na região amazônica: ações emergenciais e políticas estruturantes.)

Endereço: Avenida Dr. Freitas, s/n Marco – Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Belém/PA

14h00 – Participação do Evento de Proteção Social sob a Perspectiva dos Povos Indígenas e Sistema Alimentar nos espaços urbanos amazônicos

Endereço: Sala 06 e sala 10 – Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Belém/PA

_______________________________________

Dia 06/08/2023 (domingo)

10h30 – Reunião Bilateral com a Diretora-Geral Adjunta da FAO, Sra. Maria Helena Semedo e Diretor-Geral Assistente e Representante da FAO para América Latina e o Caribe, Sr. Mario Lubetkin.

Endereço: Avenida Dr. Freitas, s/n Marco – Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Belém/PA

12h45 – Cerimônia de Abertura Diálogos sobre Bioeconomia Amazônica e Transformação Rural Inclusiva

Endereço: Avenida Dr. Freitas, s/n Marco – Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Belém/PA

14h30 – Mesa 1 – Fome Zero, Combate à Pobreza na Amazônia e Redução das Desigualdades

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome