A reitora da Ufac, Guida Aquino, reuniu-se com o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para apresentar as necessidades de investimento no projeto de extensão Esporte Paralímpico na Ufac/Comunidade. O encontro ocorreu nesta quinta-feira, 3, no gabinete da Reitoria, campus-sede.

O coordenador do projeto, Jefferson Almeida, ressaltou a importância do desenvolvimento de atividades paraolímpicas como forma de inclusão das pessoas com deficiência no esporte. Além de estudantes da universidade, o projeto busca atender a comunidade externa, através do Centro de Referência Paralímpico do Acre.

“O programa já possui uma fila de espera de pessoas que querem participar, mas não temos equipamentos suficientes para atender todos”, disse o coordenador. Nas ações de extensão, são desenvolvidas atividades nas modalidades esportivas de natação, atletismo, tênis, bocha, entre outras, para pessoas a partir de 9 anos.

O senador Sérgio Petecão afirmou o compromisso de investimento e apoio ao projeto, discutindo com os representantes as necessidades para a ampliação e planejando a execução das demandas prioritárias do grupo.

Também estiveram presentes na reunião o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; a pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Filomena Cruz; o pró-reitor de planejamento, Alexandre Hid; os professores do curso de Educação Física, Clodoaldo Castro e Jader Andrade; os atletas Frank Thieny e Manoel Izo; e a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão.

Fonte: Universidade Federal do Acre