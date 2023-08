Bola com Fábio, o goleiro…

Que toca para Marcelo, que entrega a Xavier…

…Marlon…

…recebe Árias…John Kennedy….

Volta a Marcelo….Lima, John Kennedy….

…para Árias…..Gol!

É o relacionismo no futebol, como bem disse um jornal norte-americanco com o novo jeito de jogar futebol do FLU de Fernando Diniz…

…Uma abordagem tática fascinante nesse esporte de bilhões….de pessoas…

Só podia ser o Fluminense…

O Clube mais importante de futebol do Brasil.

Ia esquecendo: FLU 2 a 1 no time do técnico pedante do Porco…que só vence no ‘gramado’ sintético, que não é grama…

Em tempo: que papelão desse goleiro do Palmeiras…o Weverton…

J R Braña B.