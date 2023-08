Estreia da Coluna Economia do Acre, com o professor-doutor em economia pela Ufac, Elyson Souza

Como as empresas locais sobreviveram à pandemia….

Estratégias das empresas locais para sobreviver em tempos de crise

A adoção de tecnologia pode proporcionar mudanças na mentalidade e representar a sobrevivência em tempos de crise.

No caso do Acre, verificamos durante a pandemia que algumas práticas inovadoras adotadas no segmento econômico de Capacitação Profissional, Clínica Veterinária, Clínica de Acupuntura, Loja de Jóias e Loja de Informática foram responsáveis pela sobrevivência em tempos de crise.

A partir de 2020, houve no Acre um período de baixa atividade econômica e modificação nas relações comerciais em função do isolamento social. Ainda assim, algumas empresas do Estado, tiveram aumento no faturamento médio e na produtividade.

Isso foi possível em função da heroica e individual adoção de estratégias de maior investimento em conteúdos criativos e interativos nas mídias digitais visando ampliar a cartela de clientes e aumentar o volume de vendas.

Em relação ao aumento de produtividade, percebeu-se um amplo conjunto de diferentes ações das empresas voltadas para a expansão de mercado com maior esforço na captação de futuros clientes, aumento dos investimentos em propaganda, marketing e mídias digitais.

Foi perceptível o aprendizado das empresas as inovações de produto, processo, marketing e organizacional. Vale destacar também, a boa disponibilidade das empresas em superar os dilemas operacionais, dando-lhes a possibilidade de permanecer em atividade no mercado com redução nos custos e ampliação da cartela de clientes.

Considerando que nem todas as empresas dispõem de capital para fazer esses investimentos, urge a necessidade da efetivação de políticas públicas de inovação para as empresas da capital e interior para alavancar o empreendedorismo no Estado.

Professor Elyson Souza, doutor em Economia