Simulações para imóveis populares aumentaram cerca de 109,7% desde que entraram em vigor as novas condições do programa

O simulador habitacional da CAIXA registrou, no último mês, um total de 8,8 milhões de acessos, sendo 6,2 milhões deles realizados por pessoas interessadas em imóveis enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida, um incremento nas buscas em 109,7%. “Havia uma demanda reprimida na habitação social devido à suspensão das contratações na faixa 1 do programa, que ocorreu na gestão anterior”, enfatiza a presidenta da CAIXA, Maria Rita Serrano.

Cerca de 47,43% dos interessados em adquirir um imóvel popular têm idade entre 25 e 35 anos, quase metade da quantidade total de acessos. Aproximadamente 40,3% das simulações são referentes a imóveis com valores entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, e 16,0% das simulações são para imóveis entre R$ 100 mil e R$ 150 mil.

Na avaliação da presidenta, os dados demonstram que as novas condições do programa favorecem a ampliação do acesso ao crédito imobiliário. “Como principal agente financeiro do programa, a CAIXA segue empenhada em ajudar os brasileiros e brasileiras na realização do sonho da casa própria. O aumento da faixa de renda e a redução dos juros são fatores que ampliam a perspectiva de compra de um imóvel, principalmente para o público mais jovem”, enfatiza.

Aplicativo Habitação CAIXA:

As buscas pelo App Habitação também aumentaram significativamente após o lançamento das novas condições do Programa Minha Casa, Minha Vida. Com média de 92 mil downloads mensais, o aplicativo registrou, no último mês, uma média de mais de 130 mil downloads, representando um aumento de 50,8%.

Simulador Habitacional CAIXA:

Pelo simulador habitacional disponível no aplicativo Habitação CAIXA ou no site do banco, o cliente pode simular a operação pretendida. Após a simulação, é possível realizar o processo de aprovação da operação no próprio App ou, ainda, por meio de uma das agências da CAIXA ou de um Correspondente CAIXA AQUI.

Para mais informações sobre o crédito imobiliário, os clientes também podem consultar o aplicativo Habitação CAIXA ou buscar atendimento pelos telefones 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais localidades) ou pelo site do banco.

Fonte: Caixa Econômica Federal