Dep Edvaldo Magalhães, na Aleac, explica a ‘carona….’

-Enquanto o nosso povo clama por emprego e as empresas acreanas por obras, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, pegou uma carona em uma ata do governo do Maranhão no valor superior a R$ 24 milhões. Ora, é dinheiro que não ficará no Acre, caso essa carona não seja cancelada imediatamente. O governo diz uma coisa e faz outra. Diz aos empresários que quer aquecer a economia local, mas na primeira oportunidade pega o atalho. (…)

Dep Edvaldo hoje durante sessão na Aleac