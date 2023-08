(…) O programa vai começar este ano com um projeto-piloto contemplando 50 mulheres negras, com idade entre 17 e 25 anos, moradoras das cidades de São Paulo, Juiz de Fora (MG) e Recife (…)

Durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), nesta quarta-feira (23.08), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Amazon Web Services (AWS).

Teremos uma forma de trabalhar a qualificação para proporcionar a inclusão produtiva, dar oportunidade de emprego para as mulheres presentes no Cadastro Único, no Bolsa Família. E o presidente Lula sabe a importância do emprego para tirar o Brasil do mapa da fome” Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

A plataforma de serviços de computação em nuvem disponibilizará 500 vagas em cursos de capacitação digital para mulheres inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Programa Bolsa Família. “Essa parceria é muito importante. Tem a ver, sim, com a primeira infância, porque dá prioridade às mulheres”, disse o ministro Wellington Dias, durante o evento de criação do Grupo de Trabalho da primeira infância no âmbito do “Conselhão”.

“Teremos uma forma de trabalhar a qualificação para proporcionar a inclusão produtiva, dar oportunidade de emprego para as mulheres presentes no Cadastro Único, no Bolsa Família. E o presidente Lula sabe a importância do emprego para tirar o Brasil do mapa da fome”, prosseguiu o titular do MDS.

As vagas que serão disponibilizadas integram o treinamento Talento na Nuvem, uma iniciativa da AWS e da Nexa, uma das maiores mineradoras de zinco do mundo, para capacitar gratuitamente 80 mil pessoas no Brasil entre 2023 e 2025.

“Sem o MDS nós não chegaríamos às mulheres de baixa renda beneficiadas pelo Programa Bolsa Família com crianças pequenas. Queremos abrir este mercado, um mercado de oportunidades”, celebrou Paulo Cunha, diretor-geral da Amazon Web Services.

“Essa parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social nos dá a oportunidade de gerar um impacto social ainda mais profundo, levando essa formação a jovens mulheres negras que dificilmente teriam acesso a esse mercado tão promissor”, completou Andrea Leal, gerente de Treinamentos Massivos da AWS na América Latina.

O programa vai começar este ano com um projeto-piloto contemplando 50 mulheres negras, com idade entre 17 e 25 anos, moradoras das cidades de São Paulo, Juiz de Fora (MG) e Recife. As selecionadas irão passar por um curso de nivelamento digital 100% presencial antes do início do curso de computação em nuvem. Todas as despesas de transporte e alimentação serão custeadas pelos parceiros privados do programa.

Após o nivelamento digital, as participantes vão receber uma formação de 300 hora de introdução à programação, habilidades socioemocionais, em curso que apresenta os conceitos, serviços e terminologia da nuvem AWS, capacitação no uso de ferramenta de programação da empresa e preparação para a prova de certificação da AWS. As estudantes que concluírem o curso serão conectadas a vagas de emprego em empresas dos ecossistemas da AWS e da Nexa, por meio de feiras de carreira e de uma plataforma digital.

A computação em nuvem é a tecnologia com a maior demanda no mundo até 2025, conforme o Fórum Econômico Mundial. No Brasil, um estudo da Brasscom aponta que o setor de tecnologia terá um déficit de 530 mil pessoas no Brasil, também até 2025, e que os salários médios na área são o dobro da média nacional.

