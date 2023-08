A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), vem a público manifestar sua solidariedades com os servidores, pais e alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, em decorrência do triste episódio registrado nesta sexta-feira (25) em suas proximidades.

Graças aos esforços conjuntos da Polícia Militar, Polícia Civil e o apoio do Gabinete Militar do Município de Rio Branco o desfecho foi positivo sem maiores gravidades.

Por fim, repudiamos todo ato de violência e reafirmamos que a Educação é um dos principais meios para a construção de uma cultura da paz, fundada no diálogo e no respeito à vida.

Nabiha Bestene Koury

secretária Municipal de Educação de Rio Branco

Tião Bocalom

prefeito de Rio Branco