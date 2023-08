PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) realizou, neste domingo (27), a 1ª edição do Projeto Pelada Rio Branco, uma cicleata recreativa para incentivar a prática do esporte e fomentar o turismo na capital.

A concentração foi no Lago do Amor, que antes das 7h da manhã já estava somando mais de 600 atletas, entre adultos, idosos e crianças. Todos ansiosos para prestigiar o evento organizado pela gestão municipal. (…)

Quem também esteve presente no evento foi o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. Antes de ser dada a largada, os ciclistas se alongaram com a instrução de um professor de educação física. Depois com a bicicleta alinhada, capacete fechado, foi dada a largada.

Minutos depois já era possível ver os primeiros colocados. A chegada foi na Praça da Revolução em frente à Prefeitura de Rio Branco aonde foi servido um café da manhã, organizado pela municipalidade. Um espaço para massagem também foi oferecido aos participantes, em parceria com uma universidade local. Para Itamar Crisóstomo do grupo Pedal da Diversão é muito satisfatório ver que a gestão também é uma apoiadora do ciclismo na capital.

“Isso aqui é um importante incentivo porque a prefeitura está proporcionando às pessoas que tem vontade de pedalar e não tem aquela motivação. A prefeitura está de parabéns pelo 1º Pedala Rio Branco”, disse.

(…)