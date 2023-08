PMRB – Quem nunca teve medo de caminhar na via Chico Mendes à noite em meio à escuridão e à insegurança? As reclamações eram de que a avenida, além de escura e insegura, também tinha pouca acessibilidade para pedestres e ciclistas com poças d’água e buracos ao longo do percurso, mas esta situação está mudando. A Via Chico Mendes está ganhando vida, luzes, novos frequentadores.

São mais de quatro quilômetros de revitalização da via com pavimentação, sinalização, paisagismo, iluminação e segurança com câmeras de monitoramento transformando o lugar em um verdadeiro cartão-postal da cidade de Rio Branco. (…)

(…)