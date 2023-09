Do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, hoje à imprensa refuta pressão….assista:

Em tempo: Prefeito assina lei que amplia o horário de fechamento de bares e conveniências

Atualmente, o horário de encerramento das lojas de conveniências é às 23 horas, porém os empresários do setor desejam ampliar esse período para 1h00 da manhã. Para atender o pedido dos empresários do setor, o prefeito Tião Bocalom assinou uma lei que amplia o horário de fechamento desses estabelecimentos. O prefeito fez o anúncio em seu gabinete, acompanhado dos vereadores da base do prefeito, que deram suporte no legislativo para a aprovação da lei.

Os empresários alegam que a mudança trará benefícios, tanto para eles, quanto para os clientes, pois muitas pessoas necessitam de produtos e serviços durante a madrugada. Além disso, a ampliação do horário poderia impulsionar as vendas e aumentar a lucratividade dos estabelecimentos. Moisés Rodrigues, gerente de uma loja de conveniência, afirma que a medida irá gerar mais emprego. “Melhoraria tudo”, conclui.

O prefeito (Bocalom) lembrou que a aprovação da lei foi amplamente discutida com os empresários e pactuada com a vizinhança. Ele lembra que a discussão foi longa e ampla, pois envolvia questões de segurança e do impacto da medida sobre o entorno dos estabelecimentos.

“Até entendo que a gente acabou demorando um tempo, mas foi uma discussão bastante grande, não é uma discussão fácil, que era manter aberto até uma hora da manhã. Tem a questão do impacto sobre a vizinhança, o que foi feito também”, disse o prefeito que considera esta mais uma oportunidade para que a sociedade possa ajustar as questões que são de interesse público.

A nova lei entra em vigor no município de Rio Branco a partir do dia 6 de setembro.