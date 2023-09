Danelo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por assassinar a ex-namorada na frente dos filhos dela em abril de 2021.

Veja como foi a fuga…

Vídeo da fuga do brasileiro Danelo Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos EUA…imagens divulgadas pela CBS – pic.twitter.com/eS1iwf87gM — oestadoacre (@Oestadoacre) September 7, 2023

Em tempo: fosse em presídio do Acre se diria que foi por isso, por aquilo outro…não faltariam adjetivos depreciativos…mas foi no país que se acha o dono e juiz do mundo…

Em tempo 2: em menos de 1 minuto quase 400 visualizações…

J R Braña B.

