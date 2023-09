GdA – O governo do Acre deu mais um grande passo visando o início das obras de urbanização da orla fluvial do Bairro Quinze, em Rio Branco. (…)

Sobre a Orla do Quinze

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange as ruas Dezesseis de Outubro e Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre, (…) No local, está prevista também a construção do Museu Tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus. (…)

Os investimentos para a obra na Orla do Quinze são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar da então deputada federal, Vanda Milani, de R$ 17 milhões.

Grifo meu: essa obra de valorização no 15 em Rio Branco já está atrasada pelo menos uns 50 anos….

J R Braña B.

