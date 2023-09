Não conheço o deputado Tanízio pessoalmente…conheço-o politicamente porque sei que é do Castelo, antigo satélite de Sena…Castelo virou Manoel Urbano…na sua reeleição para prefeito nossa empresa fez uma pesquisa de intenção votos (pra consumo interno) para um cliente, adversário dele na disputa e o resultado foi o que deu na eleição…..entregamos a pesquisa ao cliente e avisamos…‘Em Manoel Urbano, o Tanízio vai golear vocês’…e foi o que aconteceu…ganhou com um pé nas costas…Tanízio nunca soube disso….vai saber agora, porque sei que lê este blog de fim do mundo…registro ainda que Tanízio talvez tenha sido o melhor prefeito de Manoel Urbano….sem desmerecer os desbravadores do antigo Castelo…em especial seu Edmilson e Manoel Almeida.

Abaixo, o trecho da homenagem de Tanízio, justa, aos mototaxistas do Acre na Assembleia…

J R Braña B.