Relatório publicado pela OCDE (Organização Para A Cooperação E Desenvolvimento da Educação) referente aos gastos públicos com educacão em 2020 coloca o Brasil como o terceiro pior entre os seus países membros.

Enquanto nos países ricos o gasto no setor educacional fica em torno de 10,5 mil Dólares, no Brasil, corresponde a menos de um terço, mais precisamente 2,98 mil Dólares.

Como reflexo dessa retração dos investimentos, convivemos com outros indicadores preocupantes, como o baixo percentual de alunos matriculados no ensino profissionalizante, em torno de 11%, quando a média dos países da OCDE é de 37%, além da baixa remuneração dos professores, que ganham cerca de 82% do que recebem os demais profissionais do ensino superior.

O panorama em questão traz consigo a urgente necessidade de ampliarmos as receitas públicas nessa área vital, pois dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) demonstram que, em 2022, nossas despesas representam apenas 5,5% do nosso PIB, quando a lei vigente que versa sobre o Plano Nacional de Educacão determina que deveríamos chegar em 2024 comprometendo 10% do PIB nacional.

