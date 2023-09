O deputado Emerson Jarude tocou num assunto hoje na sessão da Aleac que constrange alguns políticos e irrita milhares de acreanos….

Jarude nomeou alguns políticos que foram embora do Acre….(citou vários, mas esqueceu de falar de outros…)..eu lembro no GM, após o vídeo do deputado…: Assista abaixo:

Grifo meu: tem mais: o próprio governador atual passa muito pouco tempo no Acre…contem as dezenas, quem sabe centenas de viagem dentro do Brasil…e para fora do país…mais: um prefeito do interior, todos sabem quem – nem mora mais na cidade…um escárnio completo com os moradores….terceirizou a gestão, que é péssima – para assessores…é inacreditável…!

Grifo meu 2: Jarude tem razão…poderiam ir embora do Acre antes de engordarem com as benesses seletivas do mamãe Estado e prefeituras…teriam todo apoio!…mas aí é pedir demais, né?!!

J R Braña B.

