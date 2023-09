‘Jetinho mais fácil’

-A carona feita pela Secretaria de Estado de Educação de quase R$ 25 milhões nada mais é que uma burla à determinação do Superior Tribunal de Justiça, na Operação Ptolomeu. Ao invés de fazer a licitação e garantir a disputa para todos, o governo optou pelo ‘jeitinho mais fácil’ pela carona para beneficiar amigos do poder. Aprovar o decreto legislativo do deputado Eduardo Ribeiro é uma questão de justiça com o empresariado acreano, que vê as oportunidades de empregos sendo levadas pelas caronas e pelas empresas de fora…(Dep Edvaldo Magalhães)

