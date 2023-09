Por João Marcos Luz

Venho externar minha solidariedade ao Prefeito Tião Bocalom, homem de 70 anos, honesto e cheio de energia para trabalhar. Eu que vi, há pouco tempo, o partido ao qual fui filiado, o MDB, juntar-se com partidos reacionários como o PT e PC do B, e tive que sair para não compactuar com esse teatro malconduzido.

Agora, vejo alguns membros do PP, incentivados pelo espírito revanchista da derrotada ex-prefeita Socorro Neri, conspirarem contra uma gestão eleita democraticamente pelo voto popular, que mesmo com muitos problemas e desafios antigos, vem conseguindo vencer todas as dificuldades.

A derrota imposta pelo prefeito Tião Bocalom parece atormentar os sonhos e pensamentos da atual deputada federal Socorro Neri, que deveria, nessa função parlamentar, ajudar a melhorar a vida dos cidadãos de Rio Branco, ao invés de destilar toda mágoa que só atrapalha e nada acrescenta de bom.

Nas condições em que se encontram os municípios brasileiros, com raras exceções, a hora é de unir forças. Não é hora para sentimentos pequenos e medíocres, como o rancor a inveja ou o revanchismo. O próprio governo estadual tem suas dificuldades e patina na falta de gestão ao não conseguir resolver questões como a das famílias sem moradia, ou o pagamento dos servidores terceirizados da saúde e de outras secretarias.

Fala-se em expulsão do Prefeito Tião Bocalom do PP, por infidelidade partidária, assunto muito íntimo e conhecido da ex-prefeita Socorro Neri, cujo primeiro ato ao sair da insignificante e escura sala de vice-prefeita, e assumir a prefeitura de Rio Branco, foi banir os filiados ao PT e demais partidos, da gestão municipal numa mistura indigesta de infidelidade e ingratidão.

Interessante lembrar que esse tema da infidelidade partidária não fez parte do seu cardápio eleitoral em 2020, quando o governador Gladson Cameli declarou preferência pela candidatura da derrotada prefeita, em detrimento da candidatura do Tião Bocalom, do próprio partido, o PP, e que foi escolhido pela maioria da população em votação de dois turnos, impondo duas derrotas em uma só eleição.

A eleição será somente no ano que vem, e alguns insistem em antecipar a politicagem, como se a gestão não tivesse problemas mais urgentes e importantes para resolver.

O julgamento do Prefeito Tião Bocalom deverá ser feito no ano que vem, pelo povo, nas urnas, e não por meia dúzia de enrustidos perdedores, que preferem o caminho do autoritarismo e da arrogância, que com certeza os levará a mais uma derrota.

O trabalho será o foco do prefeito, enquanto os cães ladram, a caravana do trabalho passa.

Força e solidariedade ao honrado Prefeito Tião Bocalom!

(João Marcos Luz)

