O shorts foi tão breve que não deu tempo filmar o temporal de 2 minutos que destelhou várias casas no Tropical-Morada do Sol, em Rio Branco…filmava ou corria para salvar as coisas de dentro de casa que não podiam molhar…

A chuva invadiu cômodos do andar de cima como se a casa tivesse sem cobertura…

Assista o começo romântico…que depois virou um corre-corre para moradores…e depois leia um virtual comentário de um integrante do Greenpeace, o plantonista de domingo…

Em tempo: diria um ecologista do greenpeace: -Preservação urgente agora!

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…