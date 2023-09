Nota técnica diz que decisão incentiva encarceramento em massa; Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo…

Poder 360 – Grupo de 86 entidades da sociedade civil e órgão públicos divulgou nota técnica na 6ª feira (22.set.2023) em que pede o fim da política do governo federal que oferece incentivos para a construção, reforma e privatização da gestão de presídios no país por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Eis a íntegra em PDF…

Grifo meu: privatização de presídios…prender pessoas…comércio….lucro…já. já vai haver leilão na Bolsa….

