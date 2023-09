Piso nacional dos professores, Estado e prefeituras

Márico Batista – No último dia 12, o pleno do STF(Supremo Tribunal Federal) derrubou os últimos embargos peticionados por governadores do Sul brasileiro sobre o piso nacional do magistério, sem direito a qualquer recurso.

Por ser decisão definitiva, estabelece a obrigatoriedade de Estados e municípios corrigirem os salários dos educadores anualmente. Instituída em 2008, a lei número 11.738 determina que em janeiro de cada ano, tomando como referência o percentual de crescimento do custo do aluno do ensino fundamental urbano, conforme o FUNDEB, deve- se aplicar igual índice a remuneracão dos profissionais em educacão.

No Acre, o governo Gladson Cameli, ao meu modo de ver, andou se precipitando.

Na medida em que anunciou reajuste de 20%, escalonado em 4 anos, em parcelas de 5% anuais, distoa da curva de crescimento do custo aluno, que tem ficado acima dos 10% nos últimos anos. E aí, como se comportarão também as prefeituras?

Pelo visto, quando janeiro chegar, teremos muito pano para as mangas, digo, muito combustível para alimentar a grandiosa locomotiva dos professores acreanos, na busca dos seus legítimos direitos.

A conferir…

